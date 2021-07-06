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Карбалевич: «Приговор Бабарико нельзя обжаловать. Это подтверждает, что угрозу ощущают и понимают»
06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог — о вердикте экс-претенденту в президенты, которого осудили на 14 лет.
Фото Reuters
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Собеседник напомнил, что все президентские кампании в Беларуси сопровождались репрессиями по отношению к оппонентам Лукашенко.
— Такова судьба политиков, претендующих на высшую власть в Беларуси. Всегда президентские выборы сопровождались «посадками» кандидатов в президенты. Но если раньше их садили после выборов, то в ходе кампании 2020 года — сделали это до, потому что ситуация была гораздо более угрожающая для Лукашенко и надо было их нейтрализовать, — полагает Карбалевич.
Он указывает, что отличительной особенностью последних выборов была гораздо более серьезная угроза для Лукашенко проиграть. Этим во многом объясняется его поведение в течение года.
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Понятно, если бы он был на свободе, то его рейтинг бы не падал и точно был бы выше рейтинга Лукашенко. Вокруг Бабарико формировались бы какие-то структуры, потоки информации, настроения, он был бы в центре политической жизни страны и мог бы определять ее повестку. Допустить этого, с точки зрения Лукашенко, нельзя. Поэтому пока правитель будет у власти, очевидно, Виктор Бабрико не выйдет, — подытоживает политолог.
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Политолог — о вердикте экс-претенденту в президенты, которого осудили на 14 лет.
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