ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карбалевич: «Приговор Бабарико нельзя обжаловать. Это подтверждает, что угрозу ощущают и понимают»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о вердикте экс-претенденту в президенты, которого осудили на 14 лет.

Карбалевич: «Приговор Бабарико нельзя обжаловать. Это подтверждает, что угрозу ощущают и понимают»

Фото Reuters

Приговор Виктору Бабарико не стал неожиданным. В том, что он будет обвинительным, ни у кого сомнений не было. Особых надежд на то, что сократят срок, тоже не было, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Валерий Карбалевич. — Прокурор просил 15 лет, дали 14, дескать, смотрите, у нас суд независимый и даже не всегда идет на поводу у позиции прокуратуры.

Собеседник напомнил, что все президентские кампании в Беларуси сопровождались репрессиями по отношению к оппонентам Лукашенко.

— Такова судьба политиков, претендующих на высшую власть в Беларуси. Всегда президентские выборы сопровождались «посадками» кандидатов в президенты. Но если раньше их садили после выборов, то в ходе кампании 2020 года — сделали это до, потому что ситуация была гораздо более угрожающая для Лукашенко и надо было их нейтрализовать, — полагает Карбалевич.

Он указывает, что отличительной особенностью последних выборов была гораздо более серьезная угроза для Лукашенко проиграть. Этим во многом объясняется его поведение в течение года.

Приговор нельзя обжаловать, и это еще одно подтверждение тому, что угрозу ощущают и понимают. Еще зимой, согласно независимым социологическим опросам, Бабарико был самым популярным политиком в Беларуси. Это реальная угроза.

Понятно, если бы он был на свободе, то его рейтинг бы не падал и точно был бы выше рейтинга Лукашенко. Вокруг Бабарико формировались бы какие-то структуры, потоки информации, настроения, он был бы в центре политической жизни страны и мог бы определять ее повестку. Допустить этого, с точки зрения Лукашенко, нельзя. Поэтому пока правитель будет у власти, очевидно, Виктор Бабрико не выйдет, — подытоживает политолог.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог — о вердикте экс-претенденту в президенты, которого осудили на 14 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Барановичи или Венеция? Дети плавают в луже во дворе многоэтажки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by