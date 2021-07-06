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Белорусский рубль укрепляется! Корзина валют утром 6 июля подешевела до минимума за три недели

06.07.2021 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль укрепляется! Корзина валют утром 6 июля подешевела до минимума за три недели
Иллюстративное фото
Утром во вторник на валютной бирже дешевеют российские рубли и доллары. Стоимость валютной корзины опустилась на 0,16% до минимума за 20 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:41:

Курс доллара снизился на 0,0041 BYN до 2,5317 BYN/USD до минимума за 7 дней. Доллар дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за два месяца.

Курс евро в первых сделках не поменялся и остался на уровне вчерашнего закрытия — 3,0115 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0067 BYN до 3,4541 BYN/100 RUB до минимума за 22 дня.

Московская биржа


За утки российский рубль укрепился к доллару всего на 8 копеек до 73,29 российских рублей. Напомним, что в минувшую пятницу в 13-00 курс доллара поднимался до 73,73 RUB/USD — максимума за полтора месяца.

Курс евро сегодня утром поднялся лишь на 6 копеек до 87,07 российских рублей.
 
 
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