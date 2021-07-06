«Безумный срок — за веру в идею». Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии

«Однажды нам будет сложно объяснить своим внукам, что это действительно происходило». Так прокомментировала демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская приговор Виктору Бабарико.



Фото Елены Васильевой / sputnik.by

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка», экс-претендент на пост президента страны Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

Решение вынес 6 июля судья Верховного суда Игорь Любовицкий. У Бабарико не будет возможности обжаловать приговор.

Он признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), а также в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК).

Инкриминировавшиеся ему преступления Бабарико не признал в полном объеме.

Прокурор Сергей Гиргель запрашивал для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф в размере 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей). Защита просила суд оправдать его за отсутствием состава преступления.

Судебное разбирательство длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находится под стражей с 18 июня 2020 года.

На вынесение приговора прибыли дипломаты, в том числе представители Евросоюза. В зал заседаний не смогло попасть более 100 человек. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский был встречен аплодисментами.

Слушания уголовного дела в отношении Бабарико и других представителей «Белгазпромбанка» начались 17 февраля. Несмотря на то, что суд объявлен открытым, негосударственным СМИ в аккредитации на процесс было отказано.

В деле восемь обвиняемых, семь из которых обвинялись в получении, а один — в даче взятки. До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве».

Всем также вынесены обвинительные приговоры. Бывший зампред правления «Белгазпромбанка» Сергей Шабан получил 6 лет лишения свободы, еще один зампред Дмитрий Кузьмич — 6,5 года, и.о. председателя правления Кирилл Бадей, зампреды Сергей Добролет и Александр Ильясюк — по 5,5 года, основатель компании «Активлизинг» Виктор Кобяк — 3 года, бывший первый зампред правления банка Алексей Задойко — 5 лет «домашней химии».

Виктор Бабарико своей вины не признал, поэтому на сделку со следствием не пошел. В ходе суда он заявил, что считает уголовное преследование необоснованным и политически мотивированным. Эти действия, по мнению Бабарико, изначально преследовали одну цель — не допустить его участия в президентских выборах.

О своем участии в президентских выборах 56-летний Виктор Бабарико заявил 12 мая 2020 года. Тогда же он ушел со своей должности в банке, которую занимал 20 лет.

11 июня в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности «Белгазпромбанка» проводится по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

18 июня Бабарико и его сын Эдуард, который руководил его инициативной группой, были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. С тех пор они содержатся в СИЗО КГБ. Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными.

Виктор Бабарико считался основным соперником Лукашенко на президентских выборах. Во время участия в президентской кампании команда бывшего банкира собрала свыше 434 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты (для регистрации достаточно собрать 100 тысяч подписей), однако в регистрации ему было отказано.

«Верим ли мы в себя сами?»

«Безумный срок человеку, который решил пойти в политику и стал одним из лидеров, которые разбудили страну от долгого сна. 14 лет — за веру в идею: однажды нам будет сложно объяснить своим внукам, что это действительно происходило. Но Виктор говорил, что стране нужен хороший менеджер, и я знаю, что настанет время, когда такой менеджер поможет нам с вами отстроить страну», — так прокомментировала приговор демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская.

«Сегодня я не хочу говорить о репрессиях и чудовищных сроках: ведь режим делает всё это, чтобы убить в нас любые другие мысли, хоть отдаленно похожие на веру и надежду. Но для Виктора — как и для тысяч невиновных людей в тюрьмах — ценнее всего надежда в наших сердцах. Ради этой надежды он не пошел на сделку с режимом. И он по-прежнему верит в нас. Но верим ли мы в себя сами? Виктор Бабарико уже больше года в тюрьме. И только от нас с вами зависит, превратится ли этот год в 14 лет», — отметила Тихановская.

Приговор Виктору Бабарико также прокомментировало посольство США.

«Жестокая фальшивость судебной системы Беларуси демонстрируется сегодня приговором Виктору Бабарико, который показывает, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть», — говорится в заявлении американского посольства на его странице в «Твиттере».