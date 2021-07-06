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Посольство США осудило приговор Бабарико
Источник материала: Навiны
Посольство США прокомментировало
«Жестокая фальшивость судебной системы Беларуси демонстрируется сегодня приговором Виктору Бабарико, который показывает, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть», — говорится в заявлении американского посольства на его странице в «Твиттере», передает
Судья Верховного суда Игорь Любовицкий 6 июля
На суд прибыли дипломаты, в том числе представители Евросоюза. В зал заседаний не смогло попасть более 100 человек. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский был встречен аплодисментами.
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