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Посольство США осудило приговор Бабарико

06.07.2021 11:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посольство США прокомментировало приговор, который 6 июля Верховный суд вынес бывшему председателю правления «Белгазпромбанка», экс-претенденту на пост президента страны Виктору Бабарико.

Посольство США осудило приговор Бабарико

«Жестокая фальшивость судебной системы Беларуси демонстрируется сегодня приговором Виктору Бабарико, который показывает, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть», — говорится в заявлении американского посольства на его странице в «Твиттере», передает БелаПАН.

Судья Верховного суда Игорь Любовицкий 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Поскольку дело рассматривалось в Верховном суде, у Бабарико не будет возможности обжаловать приговор.

На суд прибыли дипломаты, в том числе представители Евросоюза. В зал заседаний не смогло попасть более 100 человек. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский был встречен аплодисментами.

 

 

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Посольство США прокомментировало приговор, который 6 июля Верховный суд вынес бывшему председателю правления «Белгазпромбанка», экс-претенденту на пост...
 
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