Два человека погибли и пять травмированы при столкновении грузовиков и микроавтобуса под Осиповичами

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Осиповичами в ДТП погибли двое мужчин, еще пятеро человек доставлены в больницу. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 3.00 на 101-м км автодороги Минск - Гомель произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, а затем в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус Mercedes-Benz, перевозящий в прицепе легковой автомобиль Dodge. В результате аварии 61-летний водитель микроавтобуса и его 58-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Три ребенка (13-летняя девочка и два мальчика 8 и 9 лет), 50-летний мужчина, а также 66-летняя женщина, пассажиры легковушки, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-