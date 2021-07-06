В Минске пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительной информации, вечером 5 июля девочка с помощью табуретки взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты 2-го этажа. Ее отец в это время находился с ней в комнате, сидя за компьютером. В настоящий момент ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования", - уточнили в ведомстве.

Заводской (г.Минска) районный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку.

Следователи в очередной раз обращают внимание родителей на недопустимость оставления маленьких детей вне зоны видимости даже на короткий промежуток времени. "Необходимо помнить, что москитные сетки на окнах не уберегут детей от падения. Для этих целей рекомендуется оборудовать окна специальными блокирующими устройствами", - добавили в СК.-0-