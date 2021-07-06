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Витебская область с 1 августа вводит сбор за пересечение границы

06.07.2021 11:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Витебской области с 1 августа вводят местный сбор за пересечение транспортными средствами наземной госграницы Беларуси в пунктах пропуска при выезде из страны.

Согласно решению Витебского областного совета депутатов №238 от 29 июня 2021 года, величина сбора составит 1 базовую величину (29 рублей).

Витебская область стала 4-м регионом, где введен налог на выезд на границу. Ранее, аналогичный сбор был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

 
 
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Власти Витебской области с 1 августа вводят местный сбор за пересечение транспортными средствами наземной госграницы Беларуси в пунктах пропуска при выезде из...
 
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