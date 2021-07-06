Витебская область с 1 августа вводит сбор за пересечение границы

Источник материала: АФН

Власти Витебской области с 1 августа вводят местный сбор за пересечение транспортными средствами наземной госграницы Беларуси в пунктах пропуска при выезде из страны.

Согласно решению Витебского областного совета депутатов №238 от 29 июня 2021 года, величина сбора составит 1 базовую величину (29 рублей).

Витебская область стала 4-м регионом, где введен налог на выезд на границу. Ранее, аналогичный сбор был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.