Лукашенко: Беларусь хотят превратить в миграционный «отстойник»

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня в очередной раз подтвердил, что миграционный кризис в Литве является рукотворным и намекнул Европе на возможный рост наркотрафика и контрабанду ядерных материалов.

Он утверждает, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

«Мы и сегодня этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране», - заявил Лукашенко.