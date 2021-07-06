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Лукашенко: Беларусь хотят превратить в миграционный «отстойник»

06.07.2021 11:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня в очередной раз подтвердил, что миграционный кризис в Литве является рукотворным и намекнул Европе на возможный рост наркотрафика и контрабанду ядерных материалов.

Он утверждает, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

«Мы и сегодня этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране», - заявил Лукашенко.

 
 
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Лукашенко сегодня в очередной раз подтвердил, что миграционный кризис в Литве является рукотворным и намекнул Европе на возможный рост наркотрафика и контрабанду...
 
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