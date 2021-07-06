ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко потребовал «внимательно посмотреть» на западные компании в Беларуси

06.07.2021 11:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко поручил правительству и Нацбанку внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси

Поручение было озвучено на совещании о противодействии санкционным мерам.

«Задача правительства – предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. Хочу услышать, как мы защитим свои предприятия, за счет чего обеспечим импортозамещение и как простимулируем внутренний спрос», - также сказал Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поручил правительству и Нацбанку внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ідзе вайна». Лукашэнка сабраў нараду, як супрацьстаяць заходнім санкцыям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by