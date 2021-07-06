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Лукашенко потребовал «внимательно посмотреть» на западные компании в Беларуси
Источник материала: АФН
Лукашенко поручил правительству и Нацбанку внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси
Поручение было озвучено на совещании о противодействии санкционным мерам.
«Задача правительства – предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. Хочу услышать, как мы защитим свои предприятия, за счет чего обеспечим импортозамещение и как простимулируем внутренний спрос», - также сказал Лукашенко.
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Лукашенко поручил правительству и Нацбанку внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси
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