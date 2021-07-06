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Лукашенко: «Идет война»

06.07.2021 11:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня на совещании заявил, что «идет война» и назвал санкции беззаконием и шантажом в международном масштабе.

«Идет война», - заявил Лукашенко на актуальном совещании по вопросам противодействия санкционным мерам.

«По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - сказал пенсионер.

Он утверждает, сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы.

"Но они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель - лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер", - продолжил Лукашенко.

"Все эти "перемены" задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей - украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели", - утверждает пенсионер.

"Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет", - подчеркнул он.

"Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их (санкций – ред.) эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может», - потребовал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко сегодня на совещании заявил, что «идет война» и назвал санкции беззаконием и шантажом в международном масштабе.
 
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