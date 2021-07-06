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Барановичи или Венеция? Дети плавают в луже во дворе многоэтажки

06.07.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После сильного ливня 5 июля во дворе дома на улице Фабричной образовалась глубокая лужа.

О затоплении двора после сильного ливня в редакцию Intex-press сообщил читатель. 

К вечеру, когда туда приехала Intex-press, вода никуда не сошла. Это привело в восторг местных ребятишек. Дети устраивали заплывы, кто-то полоскал свою одежду в воде. Всем было весело. 
 
 
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После сильного ливня 5 июля во дворе дома на улице Фабричной образовалась глубокая лужа.
 
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