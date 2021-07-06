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Барановичи или Венеция? Дети плавают в луже во дворе многоэтажки
Источник материала: Партизан
После сильного ливня 5 июля во дворе дома на улице Фабричной образовалась глубокая лужа.
О затоплении двора после сильного ливня в редакцию
К вечеру, когда туда приехала Intex-press, вода никуда не сошла. Это привело в восторг местных ребятишек. Дети устраивали заплывы, кто-то полоскал свою одежду в воде. Всем было весело.
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После сильного ливня 5 июля во дворе дома на улице Фабричной образовалась глубокая лужа.
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