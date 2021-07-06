Барановичи или Венеция? Дети плавают в луже во дворе многоэтажки

Intex-press сообщил читатель. О затоплении двора после сильного ливня в редакциюсообщил читатель.





К вечеру, когда туда приехала Intex-press, вода никуда не сошла. Это привело в восторг местных ребятишек. Дети устраивали заплывы, кто-то полоскал свою одежду в воде. Всем было весело.







