Иностранный капитал не идет в Беларусь. Но и не убегает

Такие данные приведены в аналитическом обозрении «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере РБ» за январь—апрель 2021 года, подготовленном Национальным банком РБ.





В целом подобные инвестиции оказались лишь ненамного меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда они составляли 1,44 млрд. долларов. Ситуация с инвестициями выглядит довольно странно, учитывая политический кризис в РБ, ведь можно было ожидать, что иностранные инвесторы начнут выводить прибыль из страны.





Не менее удивительные результаты наблюдаются и во внешней торговле, так как, по данным Нацбанка, рост экспорта объясняется, в основном, увеличением физических объемов экспорта, а не ростом цен на мировом рынке.





Так, экспорт белорусских товаров в январе—марте текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,9% и достиг 8 млрд. долларов, но это произошло вследствие увеличения физического объема экспорта на 21,1%, в то время как средние цены поднялись всего на 2,6%.





Эти данные выглядят совершенно необъяснимыми, так как мировые цены на целый ряд товаров белорусского производства выросли на десятки процентов. В частности, по последним данным Белорусской универсальной товарной биржи, котировки на основные виды стального проката увеличились в 1,4–1,9 раза. Существенно поднялись и цены на пиломатериалы, активно экспортируемые Беларусью.





При этом физический объем экспорта в страны вне СНГ в I квартале текущего года вырос на 35,3%. Но это произошло за счет продажи нефтепродуктов, в то время как физический объем экспорта без учета энергетических товаров вырос всего на 10,8%, а средние цены на данные товары увеличились всего на 3%, что также довольно странно.





Экспорт товаров в страны СНГ в натуральных показателях увеличился на 12,1%, а в Россию — на 7,4%.





Экспорт энергетических товаров за квартал составил 1,3 млрд. долларов, что превысило показатель I квартала 2020 года в 2,3 раза. Физический объем экспорта данных товаров при этом поднялся в 2,5 раза. Таким образом, получается, что цены на белорусские энергоносители даже снизились по сравнению с прошлым годом, что весьма удивительно.





Сальдо внешней торговли Беларуси инвестиционными товарами в январе—марте 2021 году составило 80,7 млн. долларов против минус 184,2 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.





Сальдо торговли промежуточными товарами за рассматриваемый период оказалось отрицательным и составило минус 930,5 млн. долларов против 831,2 млн. долларов год назад. Сальдо торговли энергоносителями достигло минус 1,1 млрд. долларов против минус 710,6 млн. долларов. Такие показатели позволяют предположить, что в начале года белорусские НПЗ активно создавали запасы нефти.





В текущем году значительно улучшилось состояние внешней торговли потребительскими товарами. Сальдо по данной группе товаров за январь—март текущего года составило плюс 97,5 млн. долларов против минус 206,5 млн. долларов в аналогичном периоде прошлого года.





По продовольственным товарам сальдо достигло плюс 498 млн. долларов, а по непродовольственным — минус 400,5 млн. долларов.





Ситуация с внешней торговлей услугами РБ остается стабильной, что для политического кризиса также кажется странным. Их экспорт в I квартале вырос на 3,8%, а импорт увеличился на 4,8%. Сальдо выросло на 2,6% — до 1 млрд. долларов. Сальдо по телекоммуникационным, компьютерным и информационным услугам достигло 631,5 млн. долларов, а по транспортным — 429,8 млн. долларов.