Защита Бабарико будет добиваться отмены приговора

Источник материала: Смартпресс

Адвокаты экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которого Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, будут "добиваться отмены приговора всеми доступными средствами правовой защиты". Об этом сообщил защитник Бабарико Дмитрий Лаевский.







После выхода из здания суда Лаевский сказал, что "работа продолжается". Он заметил, что в судебных прениях по делу защита представила "доводы о том что составов преступлений здесь не имеется" и на этой позиции настаивает.

"И безусловно мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты", - сказал Лаевский. Он напомнил, что Бабарико лишен возможности апелляционного обжалования приговора (приговор вынесен Верховным судом и вступил в силу с момента провозглашения - Смартпресс).

"Мы будем обжаловать приговор в порядке надзора, это из ближайших действий. Также будем ставить вопрос о нарушении прав Виктора Дмитриевича перед комитетом по правам человека ООН. Это два ближайших действия", - добавил адвокат.

"И конечно же надо подчеркнуть, что этот приговор, который, как вы уже слышали, обвинительный, он основан на обвинениях, которые находятся за пределами права. Поэтому мы расцениваем этот приговор как явление временное", - сказал Лаевский.

По его словам, Бабарико пока проведет в СИЗО КГБ "дни или недели" перед отправкой в колонию: "Дальнейшие его перемещения - это информация, которую мы будем узнавать по факту, как правило".

Как сообщалось, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, бывший банкир признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса). Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн. Свою вину экс-банкир не признал.

Еще 7 фигурантов "дела Белгазпромбанка" были признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Бывшим топ-менеджерам Белгазпромбанка Сергею Шабану и Дмитрию Кузьмичу суд назначил соответственно 6 и 6,5 лет колонии усиленного режима.

Кириллу Бадею, Александру Ильясюку, Сергею Добролету назначено по 5,5 лет в исправительной колонии усиленного режима. Алексей Задойко приговорён к ограничению свободы сроком на пять лет без направления в учреждение открытого типа связи с наличием у него хронического заболевания. Учредитель предприятия "Активлизинг" Виктор Кобяк признан виновным в даче взятки в крупном размере, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Все фигуранты дела, кроме Бабарико, признали вину.

Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико ушёл с поста главы "Белгазпромбанка" и объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 9 августа. Его инициативная группа начала сбор подписей для выдвижения бывшего банкира в кандидаты в президенты. Однако Бабарико был арестован 18 июня.

После обысков в офисе Белгазпромбанка Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за рубеж.

"В ходе расследования установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО "Белгазпромбанк", с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу", - заявляли ранее в Генпрокуратуре.