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Лукашенко раскритиковал работу МИД: "Впечатление, что наши дипломаты сидят в норах"

06.07.2021 11:55 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусскому МИД нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к стране, сообщает пресс-служба главы государства.

"Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем", - сказал Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам.

Он также поинтересовался работой дипломатов в международных организациях касательно противодействия санкционному давлению, а также в международных судебных инстанциях. "Складывается впечатление, что наши дипломаты сидят в норах и не высовываются", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Беларусь не была заинтересована в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. "И не нам поворачивать эту историю вспять. Но жизнь на этом не заканчивается. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза. У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира", - считает Лукашенко.

По его мнению есть значительные резервы в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

"Это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог", - сказал он.

 
 
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Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусскому МИД нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к стране, сообщает...
 
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