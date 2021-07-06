Источник материала: Смартпресс

Ночью 6 июля на 101-м км автодороги Минск-Гомель произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщила пресс-служба МВД.

"По предварительной информации, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем – в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус Mercedes-Benz, перевозящий в прицепе Dodge", - проинформировали в ведомстве.







В результате аварии 61-летний водитель микроавтобуса и его 58-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще три ребенка (девочка 13 лет и два мальчика 8 и 9 лет), 50-летний мужчина, а также 66-летняя женщина из Dodge доставлены в больницу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ДТП под Осиповичами погибли два человека, еще пятеро травмированы Ночью 6 июля на 101-м км автодороги Минск-Гомель произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщила пресс-служба МВД. "По предварительной информации,...

На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются обстоятельства происшествия.