ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко считает, что санкции - это шантаж в международном масштабе

06.07.2021 11:55 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе, заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании о противодействии санкционным мерам.

"По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - сказал Лукашенко. Его цитирует пресс-служба президента.

Он отметил, что в Беларуси надо выработать стратегию, которая позволит минимизировать эффект санкций. “Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война", - подчеркнул президент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе, заявил президент Александр Лукашенко во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Літоўскія памежнікі затрымалі яшчэ 131 мігранта. Лукашэнка заявіў, што кантраляваць мяжу будуць «настолькі, наколькі гэта выгадна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by