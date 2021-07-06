Лукашенко считает, что санкции - это шантаж в международном масштабе

Источник материала: Смартпресс

Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе, заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании о противодействии санкционным мерам.

"По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - сказал Лукашенко. Его цитирует пресс-служба президента.

Он отметил, что в Беларуси надо выработать стратегию, которая позволит минимизировать эффект санкций. “Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война", - подчеркнул президент.