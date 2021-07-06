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Витебская область тоже вводит сбор за пересечение границы

06.07.2021 12:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Витебская область тоже вводит сбор за пересечение границы
Фото: gpk.gov.by

Сбор в пунктах пропуска будет действовать до 1 января 2023 года. Его ставка составит одну базовую величину (в настоящее время это 29 рублей).

В число тех, кто освобождается от уплаты сбора, в частности, входят:

  • иностранцы, которые будут ехать по «безвизу» на фестиваль «Славянский базар в Витебске» (требуются для подтверждения билеты),
  • ветераны Великой Отечественной войны,
  • а также те, кто едет для получения медпомощи (нужны подтверждающие документы),
  • выезжающие после оздоровления, после похорон членов семьи или близких родственников и ряд других лиц (подробнее смотрите в документе).

Как сообщалось, местный сбор за пересечение границы ранее ввели в Гомельской, Гродненской и Брестской областях Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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На территории Витебской области с 1 августа вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы Беларуси. Решение Витебского областного...
 
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