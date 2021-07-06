Витебская область тоже вводит сбор за пересечение границы

Источник материала: Myfin



Фото: gpk.gov.by

Сбор в пунктах пропуска будет действовать до 1 января 2023 года. Его ставка составит одну базовую величину (в настоящее время это 29 рублей).

В число тех, кто освобождается от уплаты сбора, в частности, входят:



иностранцы, которые будут ехать по «безвизу» на фестиваль «Славянский базар в Витебске» (требуются для подтверждения билеты),

иностранцы, которые будут ехать по «безвизу» на фестиваль «Славянский базар в Витебске» (требуются для подтверждения билеты), ветераны Великой Отечественной войны,

а также те, кто едет для получения медпомощи (нужны подтверждающие документы),

выезжающие после оздоровления, после похорон членов семьи или близких родственников и ряд других лиц (подробнее смотрите в документе ).

Как сообщалось, местный сбор за пересечение границы ранее ввели в Гомельской , Гродненской и Брестской областях Беларуси.