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Витебская область тоже вводит сбор за пересечение границы
Источник материала: Myfin
Сбор в пунктах
пропуска будет действовать до 1 января
2023 года. Его ставка составит одну
В число тех, кто
освобождается от уплаты сбора, в
частности, входят:
Как сообщалось,
местный сбор за пересечение границы
ранее ввели в
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На территории Витебской области с 1 августа вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы Беларуси. Решение Витебского областного...
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