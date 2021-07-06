|
Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное». И как выглядел сегодня его подзащитный
06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Защитников экс-претендента в президенты, которого приговорили к 14 годам лишения свободы, после суда встречали массовыми аплодисментами.
Виктор Бабарико в суде 6 июля. Фото Reuters
– Безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты, – заявил Дмитрий Лаевский после финального заседания по «делу Белгазпромбанка», где был вынесен приговор Виктору Бабарико. – Поскольку апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении его прав перед Комитетом по правам человека ООН.
Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права». В связи с чем подытожил:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное». И как выглядел сегодня его подзащитный
Защитников экс-претендента в президенты, которого приговорили к 14 годам лишения свободы, после суда встречали массовыми аплодисментами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)