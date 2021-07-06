Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное». И как выглядел сегодня его подзащитный

Источник материала: Салiдарнасць

Защитников экс-претендента в президенты, которого приговорили к 14 годам лишения свободы, после суда встречали массовыми аплодисментами.





Виктор Бабарико в суде 6 июля. Фото Reuters

– Безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты, – заявил Дмитрий Лаевский после финального заседания по «делу Белгазпромбанка», где был вынесен приговор Виктору Бабарико. – Поскольку апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении его прав перед Комитетом по правам человека ООН.

Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права». В связи с чем подытожил:

Мы расцениваем этот приговор как явление временное.