Источник материала: UDF



Фото: ТАСС





«Важными условиями для обеспечения экономической безопасности РФ являются опора на внутренний потенциал и самостоятельное решение стоящих перед Россией задач», - подчеркивается в документе.









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин поручил готовить экономику к войне Одновременно провозглашается отказ от тезиса времен брежневской разрядки.

В документе, который готовится СовБезом, является базовым для всех органов власти и служит основой для формирования отраслевых стратегических доктрин, отмечается «усиление военных опасностей и угроз», которым «способствуют попытки силового давления» на Россию, «наращивание военной инфраструктуры» НАТО вблизи границ и «активизация разведывательной деятельности» иностранных государств.Более того, согласно стратегии, ведется «отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия» - эта угроза указана в качестве реальной впервые за всю современную историю страны.В связи с этим требуется «поддерживать <…> потенциал ядерного сдерживания», обеспечивать «готовность к боевому применению» вооруженных сил и технологическую независимость ОПК, а также планировать и провести «мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей <…> от опасностей возникающих, при военных конфликтах», говорится в документе.В предыдущей редакции, утвержденной в 2016 году, делался упор на оборону «путем стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов». В новой версии прямо говорится, что оборона «организуется для вооруженной защиты» страны, «целостности и неприкосновенности ее территории».Одновременно провозглашается отказ от тезиса времен брежневской разрядки о «поэтапном движении к миру, свободному от ядерного оружия». Этот пункт присутствовал в стратегии-2016, а в новой редакции был изъят.Россия сталкивается с «недружественными действиями» иностранных государств, «открытым политическим и экономическим давлением», попытками «изоляции» путем применения двойных стандартов и «информационными кампаниями, направленными на формирование враждебного образа» страны, говорится в документе.Вину за это авторы стратегии возлагают на недружественные западные страны, в которых, по их мнению, разворачивается экономический и социальный кризис.В частности, это связано со «стагнацией и рецессией ведущих экономик мира, снижением устойчивости мировой валютной системы, обострением борьбы за доступ к рынкам и ресурсам», а также общим «кризисом западной либеральной модели», перечисляется в документе.Причем если 5 лет назад СовБез допускал возвращение России к прежнему международному статусу и указывал в качестве цели развития, например, «привлечение иностранных инвестиций», то в стратегии-2021, наоборот, упор делается на дальнейший изоляционизм.В частности, говорится о необходимости «усиления контроля» за зарубежными инвесторами в стратегические отрасли, «сокращении использования доллара» и «преодолении критической зависимости от импорта технологий, оборудования и комплектующих».Перечень стратегических национальных приоритетов также претерпел изменения. В 2016 году среди них указывались «повышение качества жизни российских граждан», «экономический рост», «здравоохранение», «образование» и «культура».Теперь эти пункты изъяты. Им на смену пришли «сбережение народа России», «экономическая безопасность», «информационная безопасность» и «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей».