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И дольше века длится день

«Дефицит есть, что подтверждается снижением запасов нефти. Соответственно, если ОПЕК+ не примет решение о росте добычи нефти, а спрос продолжит расти, то, вероятно, цены уйдут еще выше», - полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Это еще не конец

«Американские горки» никому не нужны. Сейчас сезон высокого спроса на нефтепродукты, у людей в июле-августе намечаются отпуска, и рынку будут нужны дополнительные объемы», - говорит она.

«Самый главный результат сегодняшней встречи ОПЕК+ заключается в том, что никто не сказал, что мы выходим из соглашения и начинаем производить нефть по максимуму, как мы это видели в марте 2020 года», - говорит руководитель департамента аналитических исследований в России Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян.

«Мы не раз видели, как Саудовская Аравия брала на себя какие-то дополнительные обязательства. Новые договоренности могут основываться либо на распределении части квоты ОАЭ между другими участниками, либо Саудовская Аравия возьмет на себя эту долю», - рассуждает Полищук.

«ОПЕК лучше работает когда сталкивается с серьезными проблемами, которые теперь исчезают по мере восстановления спроса», - объясняет он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Даже $100 за баррель реально»: Раскол в ОПЕК взрывает рынок нефти Длившиеся почти всю неделю переговоры не дали результатов.