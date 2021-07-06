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Два человека погибли при столкновении грузовиков и микроавтобуса под Осиповичами

06.07.2021 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ночью 6 июля на 101-м км автодороги МинскГомель произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Два человека погибли при столкновении грузовиков и микроавтобуса под Осиповичами

По предварительной информации ГАИ, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем — в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус Mercedes-Benz, перевозящий в прицепе Dodge.

В результате аварии 61-летний водитель «Мерседеса» и его 58-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще три ребенка (девочка 13 лет и два мальчика 8 и 9 лет), 50-летний мужчина, а также 66-летняя женщина из американского авто доставлены в больницу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ночью 6 июля на 101-м км автодороги Минск — Гомель произошло ДТП с участием трех автомобилей.
 
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