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Врачи в топе: Минтруда рассказало, какие специалисты нужны Беларуси

06.07.2021 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В общереспубликанском банке вакансий можно найти более 85,7 тыс. вакансий, из них более 60% — рабочие профессии.

Минтруда рассказало, кого ищут чаще других на полный рабочий день.

Большой спрос на медиков, швей, трактористов и продавцов

Больше всего вакансий — в отрасли промышленности (17,8 тыс.), сельском, лесном и рыбном хозяйствах (12,6 тыс.), строительстве (10,7 тыс.), здравоохранении и социальных услугах (9,5 тыс.), а также организациях оптовой и розничной торговли (8,6 тыс.).

Медики снова в топе востребованных профессий: нужно 2,6 тыс. медсестер и 2,4 тыс. врачей-специалистов. Также наниматели ищут санитаров (1,1 тыс. вакансий), фельдшеров-лаборантов, помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи.

В промышленности особенно требуются швеи (1,3 тыс. вакансий), слесари-ремонтники, электромонтеры, водители автомобиля, подсобные рабочие.

В сельском, лесном и рыбном хозяйствах организации нуждаются в трактористах-машинистах сельхозпроизводства (1,7 тыс. вакансий), операторах машинного доения, водителях, животноводах и ветврачах.

В сфере строительства часто нужны каменщики (860 вакансий), штукатуры (850 вакансий), маляры, облицовщики-плиточники, монтажники строительных конструкций.

Такая же нехватка в продавцах (1,7 тыс. вакансий), контролерах-кассирах (1,3 тыс. вакансий). Из других работников, которых очень ищут, — грузчики, повара и уборщики помещений.

Что это за банк вакансий?

Республиканский банк вакансий ведет государственная служба занятости. Подавать туда сведения о новых вакансиях обязали всех нанимателей в Беларуси. Правда, многие ищут нужного работника по своим каналам и не подают туда никакие данные, проконтролировать это сложно. А некоторые вакансии висят в банке годами, или при попытке дозвониться оказывается, что вакансия уже давно закрыта.
 
 
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В общереспубликанском банке вакансий можно найти более 85,7 тыс. вакансий, из них более 60% — рабочие профессии.
 
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