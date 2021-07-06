Врачи в топе: Минтруда рассказало, какие специалисты нужны Беларуси

Минтруда рассказало, кого ищут чаще других на полный рабочий день.





Большой спрос на медиков, швей, трактористов и продавцов

Больше всего вакансий — в отрасли промышленности (17,8 тыс.), сельском, лесном и рыбном хозяйствах (12,6 тыс.), строительстве (10,7 тыс.), здравоохранении и социальных услугах (9,5 тыс.), а также организациях оптовой и розничной торговли (8,6 тыс.).





Медики снова в топе востребованных профессий: нужно 2,6 тыс. медсестер и 2,4 тыс. врачей-специалистов. Также наниматели ищут санитаров (1,1 тыс. вакансий), фельдшеров-лаборантов, помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи.





В промышленности особенно требуются швеи (1,3 тыс. вакансий), слесари-ремонтники, электромонтеры, водители автомобиля, подсобные рабочие.





В сельском, лесном и рыбном хозяйствах организации нуждаются в трактористах-машинистах сельхозпроизводства (1,7 тыс. вакансий), операторах машинного доения, водителях, животноводах и ветврачах.





В сфере строительства часто нужны каменщики (860 вакансий), штукатуры (850 вакансий), маляры, облицовщики-плиточники, монтажники строительных конструкций.





Такая же нехватка в продавцах (1,7 тыс. вакансий), контролерах-кассирах (1,3 тыс. вакансий). Из других работников, которых очень ищут, — грузчики, повара и уборщики помещений.





Что это за банк вакансий?

Республиканский банк вакансий ведет государственная служба занятости. Подавать туда сведения о новых вакансиях обязали всех нанимателей в Беларуси. Правда, многие ищут нужного работника по своим каналам и не подают туда никакие данные, проконтролировать это сложно. А некоторые вакансии висят в банке годами, или при попытке дозвониться оказывается, что вакансия уже давно закрыта.