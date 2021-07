Телегаф разбирается, сделала она это под давлением общественности или просто так совпало? Такой вариант тоже может быть, ведь в стране падение розничных продаж всех товаров. разбирается, сделала она это под давлением общественности или просто так совпало? Такой вариант тоже может быть, ведь в стране падение розничных продаж всех товаров.





В связи с размещением рекламы Nestlé на государственном телевидении Беларуси к генеральному директору Nestlé Ульфу Марку Шнайдеру и председателю Совета директоров Nestlé Полю Бюльке ранее обратилась с открытым письмом немецко-швейцарская неправительственная организация Libereco.





Она призвала компанию последовать примеру Nivea и Škoda, которые отказались от поддержки проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Беларуси.





В письме, к подписанию которого присоединились 52 неправительственные организации из 18 стран, в том числе «Репортеры без границ», Libereco призвала немедленно прекратить размещение рекламы Nestlé во всех «контролируемых государством» белорусских СМИ.





Активисты расценили размещение рекламы в этих организациях как «прямое финансирование государственной пропаганды».





Кстати, началось все еще раньше, с открытого письма Павла Латушко. Он выступил «за полное прекращение сотрудничества Nestle с пропагандистами».





«Тот факт, что западные корпорации – как, например, Nestle – продолжают размещать рекламу на беларуских пропагандистских каналах, вызывает возмущение», — заявил ранее Павел Латушко.





В итоге компания в комментарии немецкой медиагруппе RND сообщила о «значительном» сокращении своей рекламы на телевидении Беларуси. О каких суммах идёт речь в Nestlé не уточнили. Отмечается, что сокращение расходов произошло «в рамках регулярного анализа».





Получается, что бюджеты сократили не по требованию подписантов письма? Вполне может быть: потребительский спрос в Беларуси на все продукты и товары падает, как и розничные продажи (за май этого года всего 98,1% по сравнению с маем прошлого года).





«Мы очень внимательно следим за событиями в Беларуси. Наша цель остается — обеспечить местное население Беларуси безопасными, питательными и доступными продуктами питания. В принципе, в странах, в которых мы работаем, мы не позиционируем себя в соответствии с политическими требованиями и придерживаемся всех применимых законов и санкций», — уточнили в компании на запрос RND свою позицию.





Таким образом, компания никаких политических заявлений не делала.





Nestlé S.A. — швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.





Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.





Напомним, что ранее в Беларуси запретили продукцию Škoda и Nivea. Эти компании прямо заявили, что отказываются быть спонсорами ЧМ по хоккею, если тот пройдет в Минске





Тогда Совмин Беларуси принял постановление от 23 апреля № 240, в котором запрещается импорт и продажа на территории страны известных брендов. В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний: ”LIQUI MOLY“, ”ŠKODA AUTO“ и ”BEIERSDORF“ (торговые марки ”NIVEA“, ”EUCERIN“, ”LA PRAIRIE“, ”LABELLO“, ”HANSAPLAST“, ”FLORENA“, ”8X4“, ”SKIN STORIES“, ”GAMMON“, ”TESA“, ”CHAUL“, ”COPPERTONE“, ”HIDROFUGAL“, ”STOP THE WATER WHILE USING ME“).





Пресс-секретарь правительства Беларуси пояснила данное решение «обеспечением защиты национальных интересов», поскольку данные бренды предприняли «недружественные действия в отношении белорусского народа».





Именно они отказались спонсировать проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси.