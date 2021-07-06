ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль"

06.07.2021 12:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Доктор политологии Павел Усов прокомментировал информацию о том, что певица Анжелика Агурбаш обратилась к Путину с просьбой помочь остановить насилие в Беларуси.




Вот что думает об этом Усов:

"Я был уверен, что за год внутренних репрессий и государственного разбоя в Беларуси, воздыхания по поводу Путина и России закончились. Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль. Целый год противостояния с режимом впустую. 

Пока сознание части беларуского общества полностью не освободится от иллюзий по поводу России, страна не будет ни свободной, ни демократичной. Это аксиома. Нет других вариаций и возможностей, в которых восточный сосед имел бы иную роль и значение. 

Призывать на помощь Путина - это убивать в себе беларуса. Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики", - написал политолог.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доктор политологии Павел Усов прокомментировал информацию о том, что певица Анжелика Агурбаш обратилась к Путину с просьбой помочь остановить насилие в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Віцебскай вобласці ўводзіцца збор за перасячэнне мяжы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by