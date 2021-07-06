











Вот что думает об этом Усов:





"Я был уверен, что за год внутренних репрессий и государственного разбоя в Беларуси, воздыхания по поводу Путина и России закончились. Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль. Целый год противостояния с режимом впустую.





Пока сознание части беларуского общества полностью не освободится от иллюзий по поводу России, страна не будет ни свободной, ни демократичной. Это аксиома. Нет других вариаций и возможностей, в которых восточный сосед имел бы иную роль и значение.





написал политолог. Призывать на помощь Путина - это убивать в себе беларуса. Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики", -политолог.











