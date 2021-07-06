Посольство США в Минске отреагировало на приговор Бабарико

Источник материала: Смартпресс

Посольство США в Минске прокомментировало приговор экс-главе “Белгазпромбанка” Виктору Бабарико, сообщение появилось в Твиттер-аккаунте диппредставительства.

“Вынесенным сегодня жестоким приговором Виктору Бабарико белорусская судебная система продемонстрировала имитацию правосудия и то, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 июля экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, бывший банкир признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса). Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн. Свою вину экс-банкир не признал.

Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико ушёл с поста главы "Белгазпромбанка" и объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 9 августа. Его инициативная группа начала сбор подписей для выдвижения бывшего банкира в кандидаты в президенты. Однако Бабарико был арестован 18 июня.

После обысков в офисе Белгазпромбанка Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за рубеж.