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Посольство США в Минске отреагировало на приговор Бабарико
06.07.2021 12:39 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Посольство США в Минске прокомментировало приговор экс-главе “Белгазпромбанка” Виктору Бабарико, сообщение появилось в
“Вынесенным сегодня жестоким приговором Виктору Бабарико белорусская судебная система продемонстрировала имитацию правосудия и то, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть”, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 6 июля экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси
Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико ушёл с поста главы "Белгазпромбанка" и объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 9 августа. Его инициативная группа начала сбор подписей для выдвижения бывшего банкира в кандидаты в президенты. Однако Бабарико был арестован 18 июня.
После обысков в офисе Белгазпромбанка Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за рубеж.
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Посольство США в Минске прокомментировало приговор экс-главе “Белгазпромбанка” Виктору Бабарико, сообщение появилось в Твиттер-аккаунте...
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