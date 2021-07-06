ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посольство США в Минске отреагировало на приговор Бабарико

06.07.2021 12:39 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Посольство США в Минске прокомментировало приговор экс-главе “Белгазпромбанка” Виктору Бабарико, сообщение появилось в Твиттер-аккаунте диппредставительства. 

“Вынесенным сегодня жестоким приговором Виктору Бабарико белорусская судебная система продемонстрировала имитацию правосудия и то, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 июля экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, бывший банкир признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса). Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн. Свою вину экс-банкир не признал. 

Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико ушёл с поста главы "Белгазпромбанка" и объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 9 августа. Его инициативная группа начала сбор подписей для выдвижения бывшего банкира в кандидаты в президенты. Однако Бабарико был арестован 18 июня.

После обысков в офисе Белгазпромбанка Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за рубеж.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство США в Минске прокомментировало приговор экс-главе “Белгазпромбанка” Виктору Бабарико, сообщение появилось в Твиттер-аккаунте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зьявіўся сайт да Міжнароднага тыдня беларускай культуры на 35 мовах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by