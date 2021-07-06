Лукашенко хочет запретить транзит товаров из Германии через Беларусь

Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко предложил запретить транзит через Беларусь товаров из Германии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу", - заявил Лукашенко во вторник на совещании о противодействии санкционным мерам.

"Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", - продолжил он.

По словам Лукашенко, "надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь". "И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали", - добавил он.