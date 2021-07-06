Полуфиналы Евро: Италия побеждала по жребию, Англия всегда проигрывала

Источник материала: Смартпресс

В полуфинальных матчах 6 и 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне встретятся Италия с Испанией и Англия с Данией. Фаворитами в поединках считаются итальянцы и англичане. Смартпресс собрал 10 фактов о полуфиналистах, которые сделают просмотр поединков интереснее.

Италия – Испания (6 июля, 22.00)







1. Сборная Италии всего один раз становилась чемпионом Европы – в далеком 1968 году. В полуфинале турнира (который проходил в Италии) команда сыграла вничью со сборной Советского Союза (0:0). Дополнительное время не играли, а просто подбросили монетку. По жребию победила Италия. А затем в финале итальянцы сыграли вничью с Югославией. Монетку в этот раз бросать не стали, а назначили переигровку, в которой Италия выиграла. А монеток больше на официальных футбольных турнирах не подбрасывали.

2. У Испании три титула чемпионов континента – она выигрывала в 1964 году, 2008 и 2012-м. Причем в 2012-м испанцы одержали самую крупную в истории ЧЕ победу в финале – 4:0. Соперником была сборная Италии.

3. Команда Италии выиграла все матчи нынешнего чемпионата Европы, включая квалификационные! На данный момент ее победная евро-серия составляет 15 матчей. Сможет ли Испания прервать ее?

4. Вратарь сборной Испании Унаи Симон – самый непоседливый голкипер на чемпионате. За 5 матчей он набегал 28,3 километра! При этом развивал скорость 25,7 км/ч. Его визави, голкипер итальянцев Дханлуиджи Доннарумма помедленнее (максимальная скорость 23,6 км/ч) и бегает меньше – 24,1 км. Правда, итальянец сыграл на 31 минуту меньше.

5. Сборная Испании никогда не проигрывала в полуфиналах чемпионата Европы: 4 игры – 4 победы. Правда, в основное время выиграть удалось лишь однажды, в 2008 году испанцы обыграли Россию 3:0. Один раз Испания победила в дополнительное время, еще дважды – по пенальти. Италия в 4 полуфиналах одержала 3 победы и 1 раз проиграла.

Англия – Дания (7 июля, 22.00)







1. Сборная Англии – единственная среди всех полуфиналистов нынешнего Евро, которая не только никогда не выигрывала чемпионат Европы, но даже не выходила в финал. Она дважды играла в полуфинале и оба раза уступила. У Дании статистика чуть лучше: 3 участия в полуфиналах, 1 победа (в серии пенальти) и два поражения.

2. В финальных турнирах чемпионатов Европы команды встречались всего один раз – в 1992 году. Это был первый матч группового этапа и завершился он вничью – 0:0. На том турнире Англия заняла последнее место в группе, а Дания стала чемпионом.

3. Сборная Англии является единственной командой на Евро-2020, которая пока не пропустила ни одного гола! В то же время она забила меньше всех полуфиналистов – 8 голов в 5 матчах. У Испании -12 голов, Дании и Италии – по 11.

4. На стадионе "Уэмбли" сборная Англии не пропускает уже в 10 матчах чемпионатов Европы 932 минуты). В последний раз мяч в воротах англичан на домашней арене побывал в ноябре 2014 года. И это был автогол. Зато в ворота соперников Англия в этих матчах забила 31 гол.

5. После победы над сборной Германии в финале Евро-1992 сборная Дании не выиграла ни одного матча в плей-офф чемпионатов Европы – вплоть до нынешнего турнира.