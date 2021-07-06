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Лукашенко поручил правительству предусмотреть меры для компенсации потерь от санкций и сохранения рабочих мест
06.07.2021 12:39 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Президент Александр Лукашенко поручил правительству определить меры для компенсации потерь от санкций и сохранения рабочих мест,
Он отметил, что предприятиям, против которых введены санкции надо переориентироваться, а их продажи на европейский рынок отечественной продукции никогда не были большими. Речь, например, о БЕЛАЗе, МАЗе.
"Мы закупали там некоторые комплектующие. Только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться", - заявил Лукашенко.
Кроме того, он поручил “внимательно посмотреть” на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси.
“Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться", - сказал Лукашенко.
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Лукашенко поручил правительству предусмотреть меры для компенсации потерь от санкций и сохранения рабочих мест
Президент Александр Лукашенко поручил правительству определить меры для компенсации потерь от санкций и сохранения рабочих мест, сообщает пресс-служба главы...
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