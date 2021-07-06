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Лукашенко поручил правительству предусмотреть меры для компенсации потерь от санкций и сохранения рабочих мест

06.07.2021 12:39 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко поручил правительству определить меры для компенсации потерь от санкций и сохранения рабочих мест, сообщает пресс-служба главы государства по итогам совещания по противодействию санкционным мерам. "Для нас главное - сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ. Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест", - сказал Лукашенко. 

Он отметил, что предприятиям, против которых введены санкции надо переориентироваться, а их продажи на европейский рынок отечественной продукции никогда не были большими. Речь, например, о БЕЛАЗе, МАЗе.

"Мы закупали там некоторые комплектующие. Только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться", - заявил Лукашенко.

Кроме того, он поручил “внимательно посмотреть” на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси. 

“Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться", - сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Александр Лукашенко поручил правительству определить меры для компенсации потерь от санкций и сохранения рабочих мест, сообщает пресс-служба главы...
 
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