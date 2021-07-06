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Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио могут пройти без рядовых зрителей. Кто туда точно попадёт?

06.07.2021 13:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио могут пройти без рядовых зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио могут пройти без рядовых зрителей. Кто туда точно попадёт?

Предполагалось, что мероприятия смогут посетить порядка 10 тысяч человек, однако теперь организаторы намерены сократить их число. Среди тех, кто точно будет присутствовать на церемониях – представители Международного олимпийского комитета и члены иностранных делегаций. Окончательное решение по поводу рядовых зрителей будет принято в ближайшие дни.

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио могут пройти без рядовых зрителей. Кто туда точно попадёт?

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии игры пройдут без участия иностранных болельщиков. Против соревнований на фоне COVID-19 выступает большинство японцев.

 
 
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Новости Японии. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио могут пройти без рядовых зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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