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ВОЗ: эпидобстановка на планете сейчас лучше, чем 2-3 месяца назад
Источник материала: СТВ
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире стабилизируется. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям, эпидобстановка на планете сейчас лучше, чем 2-3 месяца назад. Однако в некоторых странах наблюдается рост зараженных. Специалист считает, что такой всплеск связан в том числе с появлением более заразных штаммов вируса, а также смягчением карантинных мер.
Ухудшение показателей фиксируют в европейском регионе. Так, во Франции к концу июля ожидают новую волну инфекции.
В Великобритании, между тем, готовятся к отмене всех ограничений. Согласно плану правительства, это произойдет уже 19 июля. Вместо обязательного ношения масок власти предложат британцам «проявить личную ответственность и делать выбор самостоятельно».
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире стабилизируется. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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