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Нашли чёрный ящик. Что известно о крушении военного самолёта на Филиппинах?

06.07.2021 13:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. На Филиппинах обнаружен черный ящик потерпевшего крушение военного самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бортовой самописец находится у следователей.

Специалисты выясняют, каким был последний разговор между пилотом и экипажем.

Нашли чёрный ящик. Что известно о крушении военного самолёта на Филиппинах?

Авиакатастрофа произошла в минувшие выходные. Военный лайнер разбился во время приземления. По предварительным данным, воздушное судно промахнулось мимо взлетно-посадочной полосы. На борту находились 96 человек. Погибли 52, в том числе трое гражданских. Уже опознаны несколько жертв. Личности остальных установят с помощью анализа ДНК.

 
 
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Новости Филиппин. На Филиппинах обнаружен черный ящик потерпевшего крушение военного самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бортовой самописец...
 
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