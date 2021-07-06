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Львовский: «Приговорили люди, уже отнявшие у Беларуси целый год»
06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Старший научный сотрудник BEROC – о приговоре Виктору Бабарико.
– Сегодня Беларусь
Приговорили люди, которые сами боятся жизни в серых многоэтажках без удобств и перспектив, но и боятся сделать шаг, поднять руку – это логика большого террора.
Но время неумолимо: власть не стала популярнее за этот год, а Бабарико не растерял своих сторонников. Недоверие и сопротивление будет подтачивать систему, а Виктор Дмитриевич из популярного кандидата будет все больше превращаться в личность исторического масштаба.
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Старший научный сотрудник BEROC – о приговоре Виктору Бабарико.
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