Источник материала: Салiдарнасць

Старший научный сотрудник BEROC – о приговоре Виктору Бабарико.

– Сегодня Беларусь приговорили к еще 14 годам экономической депрессии, к 14 годам разрушения институтов, 14 годам разрушения карьер, человеческих жизней и планов на будущее, – пишет Лев Львовский. – Приговорили люди, уже отнявшие у Беларуси целый год свободы, реформ, мечт.

Приговорили люди, которые сами боятся жизни в серых многоэтажках без удобств и перспектив, но и боятся сделать шаг, поднять руку – это логика большого террора.

Но время неумолимо: власть не стала популярнее за этот год, а Бабарико не растерял своих сторонников. Недоверие и сопротивление будет подтачивать систему, а Виктор Дмитриевич из популярного кандидата будет все больше превращаться в личность исторического масштаба.