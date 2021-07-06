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Львовский: «Приговорили люди, уже отнявшие у Беларуси целый год»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Старший научный сотрудник BEROC – о приговоре Виктору Бабарико.

– Сегодня Беларусь приговорили к еще 14 годам экономической депрессии, к 14 годам разрушения институтов, 14 годам разрушения карьер, человеческих жизней и планов на будущее, – пишет Лев Львовский. – Приговорили люди, уже отнявшие у Беларуси целый год свободы, реформ, мечт.

Приговорили люди, которые сами боятся жизни в серых многоэтажках без удобств и перспектив, но и боятся сделать шаг, поднять руку – это логика большого террора.

Но время неумолимо: власть не стала популярнее за этот год, а Бабарико не растерял своих сторонников. Недоверие и сопротивление будет подтачивать систему, а Виктор Дмитриевич из популярного кандидата будет все больше превращаться в личность исторического масштаба.

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Старший научный сотрудник BEROC – о приговоре Виктору Бабарико.
 
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