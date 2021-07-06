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Лукашенко запретил ввоз на территорию Беларуси продукции из Германии и даже ее транзит в Россию

06.07.2021 13:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко запретил ввоз на территорию Беларуси продукции из Германии и даже ее транзит в Россию
Иллюстративное фото
Об этом было заявлено сегодня на совещании, посвященном экономическим санкциям.

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания.

Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», - сказал Александр Лукашенко.


Он добавил, что «у нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира».

Лукашенко указал на наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

«Это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог», - убежден политик.


Кроме того, Лукашенко поручил Министерству иностранных дел активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси, а также поинтересовался работой дипломатов в международных организациях по противодействию санкционному давлению, а также в международных судебных инстанциях.

«Честно говоря, складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там в норах и боятся высунуть свой нос. Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает?» - задал вопрос Лукашенко.
 
 
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