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Лукашенко: «Беларусь хотят превратить в отстойник»

06.07.2021 13:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: «Беларусь хотят превратить в отстойник»
Иллюстративное фото
Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

Об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля во время совещания о противодействии санкционным мерам.

«Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно», - цитирует Лукашенко госагентство БЕЛТА.


«Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси. Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь, они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов», - обратил внимание политик.



Лукашенко также не согласен с обвинениями в адрес белорусской стороны о том, что официальный Минск отказывается выполнять положения договора с ЕС о реадмиссии.

«Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в «концлагеря». Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает», - добавил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Он выступил против строительства «концлагерей» для мигрантов на территории республики.
 
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