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Литовские пограничники задержали более 130 нелегальных мигрантов из Беларуси за сутки

06.07.2021 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта, которые перешли границу с Беларусью, сообщила Госпогранслужба Литвы.

Литовские пограничники задержали более 130 нелегальных мигрантов из Беларуси за сутки
Фото: VSAT

Большинство из них (68) задержано в Варенском районе (граничит с Вороновским и Щучинским районами Гродненской области). Помимо граждан Ирака было много нелегалов из Конго, Камеруна и Гвинеи, отмечается в релизе.

Госпогранслужба обращает внимание, что пограничники в Друскининкайском районе, куда устремился основной поток мигрантов, получили передышку: с утра 5 июля до утра 6 июля задержано 22 человека (438 за последние пять дней).

С начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1363, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год (81).

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна испытывает беспрецедентное миграционное давление и рассчитывает на помощь институтов Евросоюза для защиты границ. По его мнению, «белорусский режим использует миграцию как инструмент политической манипуляции».

 
 
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За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта, которые перешли границу с Беларусью, сообщила Госпогранслужба Литвы.
 
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