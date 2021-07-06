Иностранец вернулся в Минск за частью похищенных в кафе денег

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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы задержали 48-летнего туриста, который в декабре прошлого года похитил у минчанина борсетку с $17 тыс., Br30 тыс., 7 банковскими картами и паспортом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в одном из кафе столицы. Мужчина, приехав в столицу с туристической целью, зашел в заведение пообедать. Обнаружив на стуле забытую сумку, гражданин спрятал ее у себя под курткой и покинул кафе.

"В борсетке оказалась крупная сумма денежных средств, которая не позволила бы иностранцу без декларирования перевезти ее через границу. В связи с этим мужчина забрал одну часть денег, а вторую спрятал в камере хранения магазина, чтобы во время следующего прилета в Беларусь забрать ее. Но планы были тщетны, иностранца задержали во время очередного визита в страну", - рассказали в ГУВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.-0-