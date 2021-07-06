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Оказывая помощь велосипедисту, минчанин обокрал его на Br580

06.07.2021 13:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Ленинского РУВД Минска задержан 65-летний минчанин, который похитил из рюкзака мужчины бутылку шампанского и кошелек. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на торговом объекте. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Потерпевший пояснил, что после его падения с велосипеда двое неизвестных подошли к нему, чтобы оказать помощь. Один из мужчин помогал ему встать, а второй держал его рюкзак, который затем открыл и достал оттуда бутылку шампанского, а также кошелек с деньгами. После этого задержанный с приятелем отправились распивать в ближайший двор похищенное шампанское", - рассказали в ГУВД.

Украденные деньги мужчина спрятал во дворе дома, в последующем он не смог их найти. Сумма ущерба составила Br580.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Украденные деньги мужчина спрятал во дворе дома, в последующем он не смог их найти. Сумма ущерба составила Br580.
 
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