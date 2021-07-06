|
Власти Беларуси продолжают сокращать вещание иностранных ТВ каналов
Источник материала: АФН
Решением Мининформа от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Беларуси двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV.
«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», -говорится в сообщении Мининформа РБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением Мининформа от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Беларуси двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)