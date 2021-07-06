У «Имагуру» штаб-квартира теперь в Мадриде. Планируют отрыть хабы в Вильнюсе и других городах









«Имагуру» рассказывает, что спустя два месяца с момента, как стартап-хаб лишили помещения в Минске , они успели провести онлайн демо-дей акселератора TechMinsk, запустить образовательную преакселерационную программу для стартапов на ранней стадии Imaguru Startup Lab, которую закончили около 20 белорусских стартапов, и провести 3 хакатона. Кроме того «Имагуру» участвовал в стартап конференции Startup Fair в Литве и заключил партнёрство с Google for startups.





Также в новости говорится об активизации работы в Европе со штаб-квартирой «Имагуру» в Мадриде. И о том, что в ближайшее время хабы появятся и в других европейских городах, в частности — в Вильнюсе.





Напомним, что в апреле «Горизонт» расторг договор аренды с «Имагуру». ИТ-сообщество бурно отреагировало на закрытие стартап-хаба, а TechCrunch даже написал колонку.



