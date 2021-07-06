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За "оскорбление" генпрокурора жительницу Боровлян отправили на "химию"

06.07.2021 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительнице Боровлян Наталье Красько присудили два года "химии" с направлением в исправительную колонию за "оскорбление" генерального прокурора Андрея Шведа.

"Генеральный прокурор — преступник", — этой фразой, как считает следствие, Наталья Красько "распространила недостоверные сведения" и "оскорбила" Шведа. 

Также 47-летняя Красько должна выплатить генпрокурору 9 тысяч рублей за "нанесенные моральные страдания".

Сумму компенсации суд снизил на 1 тысячу — чиновник хотел взыскать с жительницы Боровлян за "клевету" 10 тысяч рублей.
 
 
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Жительнице Боровлян Наталье Красько присудили два года "химии" с направлением в исправительную колонию за "оскорбление" генерального прокурора Андрея Шведа.
 
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