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За "оскорбление" генпрокурора жительницу Боровлян отправили на "химию"
Источник материала: Партизан
Жительнице Боровлян Наталье Красько присудили два года "химии" с направлением в исправительную колонию за "оскорбление" генерального прокурора Андрея Шведа.
"Генеральный прокурор — преступник", — этой фразой, как считает следствие, Наталья Красько "распространила недостоверные сведения" и "оскорбила" Шведа.
Также 47-летняя Красько должна выплатить генпрокурору 9 тысяч рублей за "нанесенные моральные страдания".
Сумму компенсации суд снизил на 1 тысячу — чиновник хотел взыскать с жительницы Боровлян за "клевету" 10 тысяч рублей.
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Жительнице Боровлян Наталье Красько присудили два года "химии" с направлением в исправительную колонию за "оскорбление" генерального прокурора Андрея Шведа.
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