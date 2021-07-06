ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко созвал министров - обсуждают, как ответить на санкции

06.07.2021 13:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко провел "санкционное" совещание.

Как сообщает телеграм-канал, максимально приближенный к правителю, во Дворце Независимости обсуждают «противодействие санкциям в отношении Беларуси». А анонсирует: «Ответ, очевидно, будет по всем фронтам».


– Никаких разговоров – чего-то недобрать, сократить темпы… Чего бы ни стоило, мы должны выдержать. Идет война! – прозвучало со старта из уст Лукашенко.

«Пул первого» приводит еще цитаты. Саліданасць публикует избранное. 

«Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет».

«Все эти «перемены» задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей — украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. 

Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели».

«Они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель — лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы стоять на коленях не будем»: Лукашенко проводит совещание о противодействии санкциям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by