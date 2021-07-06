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Началась проверка возможностей сил территориальной обороны Гродненской области
06.07.2021 13:19 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
С 6 июля проводится первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области,
Местные органы власти Мостовского района Гродненской области сформируют штаб района территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Для этого в регионе призвали около 200 военнообязанных.
После развертывания территориальной обороны района будет проведено командно-штабное учение: личный состав территориальных войск совместно с сотрудниками ОВД отработают вопросы охраны важных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.
Второй этап проверки запланирован на октябрь месяц. Будет проверено еще 9 районов Гродненской области.
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После этого, 17-23 июня, провели учения силы территориальной обороны Брестской области .
Белорусские войска территориальной обороны были образованы в 2002 году. Они имеют вспомогательное значение и состоят из лиц, отбывших срок службы и находящихся в запасе.
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С 6 июля проводится первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области, сообщает министерство обороны...
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