Снова более 100 нелегалов задержаны при пересечении белорусско-литовской границы

Источник материала: Смартпресс

За последние сутки по данным на 6 июля литовские пограничники задержали еще 131 нелегального мигранта, которые перешли границу с Беларусью, сообщила Госпогранслужба Литвы.

Большинство из них задержано в Варенском районе (граничит с Вороновским и Щучинским районами Гродненской области). Помимо граждан Ирака было много нелегалов из Конго, Камеруна и Гвинеи, рассказали пограничники.

Вместе с тем, в Друскининкайском районе, где последнюю неделю отмечали наплыв нелегалов, с утра 5 июля до утра 6 июля задержано 22 человека (в то время как почти 440 были задержаны на предыдущие 5 дней).

С начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1 тыс. 363 человека, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год (81).