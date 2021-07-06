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Мининформ аннулировал разрешения на трансляцию в Беларуси двух украинских телеканалов
06.07.2021 13:19 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Министерство информации Беларусь приняло решение об аннуляции разрешения на распространение на территории респубики двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV.
"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - отметили в Мининформе.
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Министерство информации Беларусь приняло решение об аннуляции разрешения на распространение на территории респубики двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL...
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