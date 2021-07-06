Мининформ аннулировал разрешения на трансляцию в Беларуси двух украинских телеканалов

Источник материала: Смартпресс

Министерство информации Беларусь приняло решение об аннуляции разрешения на распространение на территории респубики двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV.

"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - отметили в Мининформе.

Как сообщалось , 10 июня украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил белорусский канал "Беларусь 24" из сетки телевещания в Украине.