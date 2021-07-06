Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Выживших, по предварительным данным, нет

Источник материала: ОНТ

Обломки самолета Ан-26 обнаружены около поселка Палана, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», – сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня стало известно, что связь с самолетом, который выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, была потеряна незадолго до захода на посадку. На борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа.

По предварительным данным, выживших, нет.

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