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Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Выживших, по предварительным данным, нет

06.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Выживших, по предварительным данным, нет

Обломки самолета Ан-26 обнаружены около поселка Палана, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», – сказал собеседник агентства. 

Напомним, сегодня стало известно, что связь с самолетом, который выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, была потеряна незадолго до захода на посадку.  На борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа.

По предварительным данным, выживших, нет. 

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Обломки самолета Ан-26 обнаружены около поселка Палана, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело...
 
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