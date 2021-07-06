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Дресс-код в жару: что надеть в офис, когда на улице +30°С?
Источник материала: ОНТ
В жару хочется обойтись минимальным количеством одежды. Но даже в середине июля рабочий дресс-код никто не отменял. Как совместить приятное с необходимым?
Поговорим про офисный гардероб, напомним про стереотипы и ошибки, которые мешают выглядеть на все 100.
В жару брюки не для всех. А шорты вполне можно носить даже в офис – главное, выбрать подходящую длину. Идеальным вариантом станут бермуды. Их можно сочетать с рубашкой, блузкой и обычной футболкой.
В жару надели каблуки? Вечером, скорее всего, будет некомфортно. Белые кеды уже стали офисной классикой, а если хотите чего-то более женственного, надевайте мюли.
Не забывайте, что в такую погоду тело должно дышать, поэтому используйте максимально легкие материалы из натуральной ткани и забудьте о синтетике.
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В жару хочется обойтись минимальным количеством одежды. Но даже в середине июля рабочий дресс-код никто не отменял. Как совместить приятное с необходимым? ...
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