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Дресс-код в жару: что надеть в офис, когда на улице +30°С?

06.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дресс-код в жару: что надеть в офис, когда на улице +30°С?

В жару хочется обойтись минимальным количеством одежды. Но даже в середине июля рабочий дресс-код никто не отменял. Как совместить приятное с необходимым? 

Поговорим про офисный гардероб, напомним про стереотипы и ошибки, которые мешают выглядеть на все 100.

В жару брюки не для всех. А шорты вполне можно носить даже в офис – главное, выбрать подходящую длину. Идеальным вариантом станут бермуды. Их можно сочетать с рубашкой, блузкой и обычной футболкой.

В жару надели каблуки? Вечером, скорее всего, будет некомфортно.  Белые кеды уже стали офисной классикой, а если хотите чего-то более женственного, надевайте мюли.

Не забывайте, что в такую погоду тело должно дышать, поэтому используйте максимально легкие материалы из натуральной ткани и забудьте о синтетике. 


 

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В жару хочется обойтись минимальным количеством одежды. Но даже в середине июля рабочий дресс-код никто не отменял. Как совместить приятное с необходимым? ...
 
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