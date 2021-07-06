ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сбор за пересечение границы вводится в Витебской области с 1 августа

06.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сбор за пересечение границы вводится в Витебской области с 1 августа

В Витебской области с 1 августа будет взиматься сбор за пересечение границы Беларуси на транспортных средствах. Такая мера вводится до 1 января 2023 года. Сумма сбора – одна базовая величина, сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Сбор не нужно платить следующим категориям граждан:

- ветеранам Великой Отечественной войны; 

- ветеранам боевых действий на территории других стран;

- лицам, которые сопровождают инвалидов;

- лицам, которые выезжают из страны с целью получения медицинской помощи и сопровождающим их лицам;

- представителям государственных органов в целях исполнения служебных обязанностей;

- иностранцам, которые выезжают после пребывания в санаториях Беларуси; 

- иностранцам и лицам без гражданства, которые приехали в Беларусь по приглашению госорганов или госорганизаций;

- иностранцам и лицам без гражданства, которые следуют по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства; 

- иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Беларусь по безвизовому режиму на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (при себе необходимо иметь билеты на мероприятие). 

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области с 1 августа будет взиматься сбор за пересечение границы Беларуси на транспортных средствах. Такая мера вводится до 1 января 2023 года. Сумма сбора...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в суд направлено дело об оскорблении прокурорского работника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by