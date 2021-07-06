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Сбор за пересечение границы вводится в Витебской области с 1 августа
Источник материала: ОНТ
В Витебской области с 1 августа будет взиматься сбор за пересечение границы Беларуси на транспортных средствах. Такая мера вводится до 1 января 2023 года. Сумма сбора – одна базовая величина,
Сбор не нужно платить следующим категориям граждан:
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветеранам боевых действий на территории других стран;
- лицам, которые сопровождают инвалидов;
- лицам, которые выезжают из страны с целью получения медицинской помощи и сопровождающим их лицам;
- представителям государственных органов в целях исполнения служебных обязанностей;
- иностранцам, которые выезжают после пребывания в санаториях Беларуси;
- иностранцам и лицам без гражданства, которые приехали в Беларусь по приглашению госорганов или госорганизаций;
- иностранцам и лицам без гражданства, которые следуют по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства;
- иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Беларусь по безвизовому режиму на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (при себе необходимо иметь билеты на мероприятие).
ФОТО: БЕЛТА
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В Витебской области с 1 августа будет взиматься сбор за пересечение границы Беларуси на транспортных средствах. Такая мера вводится до 1 января 2023 года. Сумма сбора...
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