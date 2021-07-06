Сбор за пересечение границы вводится в Витебской области с 1 августа

Источник материала: ОНТ

В Витебской области с 1 августа будет взиматься сбор за пересечение границы Беларуси на транспортных средствах. Такая мера вводится до 1 января 2023 года. Сумма сбора – одна базовая величина, сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Сбор не нужно платить следующим категориям граждан:

- ветеранам Великой Отечественной войны;

- ветеранам боевых действий на территории других стран;

- лицам, которые сопровождают инвалидов;

- лицам, которые выезжают из страны с целью получения медицинской помощи и сопровождающим их лицам;

- представителям государственных органов в целях исполнения служебных обязанностей;

- иностранцам, которые выезжают после пребывания в санаториях Беларуси;

- иностранцам и лицам без гражданства, которые приехали в Беларусь по приглашению госорганов или госорганизаций;

- иностранцам и лицам без гражданства, которые следуют по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства;

- иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Беларусь по безвизовому режиму на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (при себе необходимо иметь билеты на мероприятие).

ФОТО: БЕЛТА

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