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«Монреаль» обыграл «Тампу» в матче финальной серии Кубка Стэнли
Источник материала: ОНТ
«Монреаль Канадиенс» возродили интригу в розыгрыше Кубка Стэнли. Находясь в шаге от поражения в финальной серии, канадцы вновь подарили болельщикам надежду.
Четвертый матч между «Монреалем» и «Тампой» мог стать последним в этом сезоне НХЛ, но «канадиенс» явно не собираются сдаваться.
На 16-й минуте «Монреаль» открыл счет благодаря голу Джошуа Андерсона. Во втором периоде Баркли Гудроу сравнял счет.
В третьей двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами, и игра перешла в овертайм. Джошуа Андресон оформил дубль и принес канадцам победу – 3:2.
Пятый матч команды проведут 8 июля.
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«Монреаль Канадиенс» возродили интригу в розыгрыше Кубка Стэнли. Находясь в шаге от поражения в финальной серии, канадцы вновь подарили болельщикам надежду....
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