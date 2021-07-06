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«Монреаль» обыграл «Тампу» в матче финальной серии Кубка Стэнли

06.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Монреаль» обыграл «Тампу» в матче финальной серии Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» возродили интригу в розыгрыше Кубка Стэнли. Находясь в шаге от поражения в финальной серии, канадцы вновь подарили болельщикам надежду.

Четвертый матч между «Монреалем» и «Тампой» мог стать последним в этом сезоне НХЛ, но «канадиенс» явно не собираются сдаваться.

На 16-й минуте «Монреаль» открыл счет благодаря голу Джошуа Андерсона. Во втором периоде Баркли Гудроу сравнял счет. 

В третьей двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами, и игра перешла в овертайм. Джошуа Андресон оформил дубль и принес канадцам победу – 3:2. 

Пятый матч команды проведут 8 июля.

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«Монреаль Канадиенс» возродили интригу в розыгрыше Кубка Стэнли. Находясь в шаге от поражения в финальной серии, канадцы вновь подарили болельщикам надежду....
 
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