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Чтобы косметика не стала ядом. Правила выбора средств, которые нужно знать каждой женщине

06.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чтобы косметика не стала ядом. Правила выбора средств, которые нужно знать каждой женщине

Тополиный пух, жара, июль и прочие прелести экватора лета в открытом доступе во всех уголках страны! А еще ягоды, грибы, фрукты и остальные витамины, которые так нужны для красоты и здоровья. Также необходимо не забывать об уходе за кожей. Как выбирать косметику, чтобы не навредить здоровью? 


По результатам некоторых исследований, вредные компоненты содержатся в 8 из 10 кремов, представленных на полках косметических масс-маркетов. Исследователи из американского Университета Нотр-Дам обнаружили в средствах популярных косметических брендов токсичные PFAS-вещества. Это поверхностно-активные вещества с фтором, которые устойчивы к воде и хорошо образуют пленку. Некоторые вещества этого класса связывают с онкологией, заболеваниями щитовидной железы и гипертонией. Чтобы случайно не купить биологическую бомбу, важно читать этикетки бьюти-средств, ведь на них указан 100%-й состав. Вещество, которое стоит на первом месте, преобладает в продукте. Бывают случаи, когда производители не указывают некоторые ингредиенты – это серьезное нарушение. 

Все требования к составу, различным показателям, таре и производству косметики содержит Технический регламент Таможенного Союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции.  В приложении к документу – список из более чем 1300 пунктов, которые находятся под строгим запретом для производителей.

Выбирая в магазине декоративную косметику, следует внимательно читать «язык этикеток» – символы, изображенные на упаковке, могут рассказать много полезного и интересного, кроме состава. Например, батч-код – нанесенный на упаковку код из цифр и букв, в котором зашифрован срок годности продукта, информация о возможности переработки упаковки, данные о производителе.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Должна быть информация о той организации и месте ее нахождения, которая принимает претензии потребителей по данному товару. Обязательно должен быть объем или масса, цвет (если мы говорим о декоративной косметике), обязательно должно быть указание о том, в каких условиях необходимо хранить этот товар и особенности его использования, в том числе по безопасности». 

Этикетку нужно изучать еще и для того, чтобы не купить крем с аллергеном, которые у каждого индивидуальны. А еще для лучшего эффекта стоит подбирать крем по своему типу кожи. Для нормальной дермы лучше выбирать формулы по сезону – маслянистые для зимы и гидратирующие для лета. Чтобы средство для сухой кожи приносило максимальный эффект, в нем должны присутствовать увлажняющие средства – к ним относятся гиалуроновая кислота, коллаген, пантенол.

Наталья Поплавская, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Если это жирная кожа, то преимущественно необходимо использовать средства, содержащие ретинол в разных концентрациях вне зависимости от времени года. Ретинол, как правило, используется на ночь».

Внимательно читайте этикетки, не доверяйте рекламе и при выборе средства лучше обращайтесь к специалисту.

ФОТО: pixabay

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Тополиный пух, жара, июль и прочие прелести экватора лета в открытом доступе во всех уголках страны! А еще ягоды, грибы, фрукты и остальные витамины, которые так...
 
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