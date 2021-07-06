Страшное ДТП под Осиповичами: два человека погибли, пятеро госпитализированы

Источник материала: ОНТ

В аварии под Осиповичами погибли двое мужчин, еще пятеро человек пострадали, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

61-летний водитель микроавтобуса и его 58-летний пассажир умерли на месте от полученных травм. Трое детей, 50-летний мужчина и 66-летняя женщина, которые находились в легковушке, госпитализированы.

ФОТО: МВД





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