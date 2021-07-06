|
Страшное ДТП под Осиповичами: два человека погибли, пятеро госпитализированы
Источник материала: ОНТ
В аварии под Осиповичами погибли двое мужчин, еще пятеро человек пострадали,
61-летний водитель микроавтобуса и его 58-летний пассажир умерли на месте от полученных травм. Трое детей, 50-летний мужчина и 66-летняя женщина, которые находились в легковушке, госпитализированы.
ФОТО: МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии под Осиповичами погибли двое мужчин, еще пятеро человек пострадали, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. 61-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)